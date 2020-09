Coronavirus e scuola, Villani: “Per i bambini servono test rapidi” (Di venerdì 11 settembre 2020) In vista del rientro a scuola Villani presidente Sip e membro Cts: “Per escludere il Coronavirus servono test rapidi per i bambini”. Il 14 settembre riaprono le scuole e in vista del rientro in classe Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria e membro del Comitato tecnico scientifico, avverte: “serviranno dei test rapidi per … L'articolo Coronavirus e scuola, Villani: “Per i bambini servono test rapidi” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Agenzia_Ansa : #Scuola 13mila positivi tra il 50% del personale docente e non docente che ha effettuato il test. Manca tutta la re… - SkyTG24 : Coronavirus, il 50% del personale scuola ha fatto i test: 13mila i positivi - UNHCRItalia : Nei paesi in cui meno del 10% delle ragazze rifugiate erano iscritte alla scuola secondaria, tutte le ragazze sono… - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Scuola 13mila positivi tra il 50% del personale docente e non docente che ha effettuato il test. Man… - zazoomblog : Coronavirus Crisanti: “La febbre si sarebbe dovuta misurare a scuola” - #Coronavirus #Crisanti: #febbre -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuola Coronavirus e scuola, Villani (Cts): «I tamponi ai bambini? Punto debole, servono test rapidi» Corriere della Sera Un altro contagio, classe in quarantena. E la scuola trema

Le scuole già riaperte sono pochissime, ma scattano già le quarantene per i contagi da coronavirus tra gli studenti. Ieri mattina, un’intera classe di diciotto bambini e sei educatori di un ...

La scuola dimostri di avere vedute più larghe del governo che la rappresenta

Le aule riaprono, ma la fobia di eventuali focolai tra i banchi non abbandona i genitori e il pubblico, alimentata da una narrazione politica e mediatica ossessionata dal “rischio chiusura”: ma non es ...

Le scuole già riaperte sono pochissime, ma scattano già le quarantene per i contagi da coronavirus tra gli studenti. Ieri mattina, un’intera classe di diciotto bambini e sei educatori di un ...Le aule riaprono, ma la fobia di eventuali focolai tra i banchi non abbandona i genitori e il pubblico, alimentata da una narrazione politica e mediatica ossessionata dal “rischio chiusura”: ma non es ...