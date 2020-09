**Coronavirus: dal 16/9 due voli Alitalia Roma-Milano solo con passeggeri negativi** (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - Dal 16 settembre due voli Roma Fiumicino-Milano Linate di Alitalia, sui 7 operativi sulla tratta, trasporteranno solo passeggeri risultati negativi al Covid-19, dopo aver eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o aver presentato la certificazione di un tampone molecolare (test Pcr) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo. Questa iniziativa, frutto della collaborazione fra Alitalia, Aeroporti di Roma e Regione Lazio, si legge in una nota della compagnia, punta a far partire i primi voli con a bordo esclusivamente passeggeri sottoposti a uno screening preventivo con esito di negatività al Covid-19. In funzione dei riscontri ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020), 11 set. (Adnkronos) - Dal 16 settembre dueFiumicino-Linate di, sui 7 operativi sulla tratta, trasporterannorisultati negativi al Covid-19, dopo aver eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o aver presentato la certificazione di un tampone molecolare (test Pcr) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo. Questa iniziativa, frutto della collaborazione fra, Aeroporti die Regione Lazio, si legge in una nota della compagnia, punta a far partire i primicon a bordo esclusivamentesottoposti a uno screening preventivo con esito di negatività al Covid-19. In funzione dei riscontri ...

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus dal Coronavirus nel mondo, in Israele picco di contagi: verso due settimane di lockdown la Repubblica Coronavirus, in Puglia 82 nuovi casi, 31 solo nel Barese. Analizzati 3554 tamponi

In Puglia si registrano 82 nuovi casi di Coronavirus su 3554 test. L'ha comunicato poco fa la regione che ha diffuso il consueto bollettino epidemiologico. Le positività si dividono in questo modo: 31 ...

Coronavirus: test a personale Aou Cagliari, positivo 0,3%

Alta adesione ai test sierologici da parte del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. In poche settimane sono già stati monitorati oltre 1.700 dipendenti, con punte per reparti ...

