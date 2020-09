**Coronavirus: dal 16/9 due voli Alitalia Roma-Milano solo con passeggeri negativi** (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) – Dal 16 settembre due voli Roma Fiumicino-Milano Linate di Alitalia, sui 7 operativi sulla tratta, trasporteranno solo passeggeri risultati negativi al Covid-19, dopo aver eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o aver presentato la certificazione di un tampone molecolare (test Pcr) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo. Questa iniziativa, frutto della collaborazione fra Alitalia, Aeroporti di Roma e Regione Lazio, si legge in una nota della compagnia, punta a far partire i primi voli con a bordo esclusivamente passeggeri sottoposti a uno screening preventivo con esito di negatività al Covid-19. In funzione dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020), 11 set. (Adnkronos) – Dal 16 settembre dueFiumicino-Linate di, sui 7 operativi sulla tratta, trasporterannorisultati negativi al Covid-19, dopo aver eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o aver presentato la certificazione di un tampone molecolare (test Pcr) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo. Questa iniziativa, frutto della collaborazione fra, Aeroporti die Regione Lazio, si legge in una nota della compagnia, punta a far partire i primicon a bordo esclusivamentesottoposti a uno screening preventivo con esito di negatività al Covid-19. In funzione dei ...

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus dal Coronavirus nel mondo, in Israele picco di contagi: verso due settimane di lockdown la Repubblica Covid19 in Italia, 1616 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Aumentano, seppur lievemente, i contagi per il coronavirus in Italia ... Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 284.796. Sono, invece, 98.880 i tamponi effettuati nelle ultime ...

Covid19 Sicilia, 104 nuovi casi, salgono a 129 i ricoverati, 17 in intensiva

Il report di oggi denuncia, nelle ultime 24 ore 104 nuovi casi di contagio da coronavirus. Sale a 129 il totale delle ... una sorta di ‘tagliando’ al sistema di emergenza che dalla Regione dicono ...

