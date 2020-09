**Coronavirus: dal 16/9 due voli Alitalia Roma-Milano solo con passeggeri negativi** (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - Dal 16 settembre due voli Roma Fiumicino-Milano Linate di Alitalia, sui 7 operativi sulla tratta, trasporteranno solo passeggeri risultati negativi al Covid-19, dopo aver eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o aver presentato la certificazione di un tampone molecolare (test Pcr) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo. Questa iniziativa, frutto della collaborazione fra Alitalia, Aeroporti di Roma e Regione Lazio, si legge in una nota della compagnia, punta a far partire i primi voli con a bordo esclusivamente passeggeri sottoposti a uno screening preventivo con esito di negatività al Covid-19. In funzione dei riscontri ... Leggi su iltempo (Di venerdì 11 settembre 2020), 11 set. (Adnkronos) - Dal 16 settembre dueFiumicino-Linate di, sui 7 operativi sulla tratta, trasporterannorisultati negativi al Covid-19, dopo aver eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o aver presentato la certificazione di un tampone molecolare (test Pcr) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo. Questa iniziativa, frutto della collaborazione fra, Aeroporti die Regione Lazio, si legge in una nota della compagnia, punta a far partire i primicon a bordo esclusivamentesottoposti a uno screening preventivo con esito di negatività al Covid-19. In funzione dei riscontri ...

fanpage : Per tutta la notte il marito ha provato a calmarla. Ma alle 7 del mattino la donna si è alzata e si è lanciata dall… - Mov5Stelle : 'Il MoVimento 5 Stelle e questa maggioranza hanno espresso il Presidente del Consiglio che, nel periodo più grave… - fanpage : Sulle chat di Whatsapp di migliaia di cittadini di Nardò, in provincia di Lecce, sono trapelati nomi, cognomi e ind… - lindaeciao : RT @Mov5Stelle: 'Il MoVimento 5 Stelle e questa maggioranza hanno espresso il Presidente del Consiglio che, nel periodo più grave per ques… - GMDeFrancesco : #Coronavirus: dal 16/9 due voli #Alitalia #Roma-#Milano trasporteranno solo passeggeri risultati negativi al tampone Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus dal Coronavirus nel mondo, in Israele picco di contagi: verso due settimane di lockdown la Repubblica Rimborsi per concerti Umbria Jazz cancellati, ecco come fare

Gli appuntamenti interessati dal provvedimento sono quelli di Lenny Kravitz ... chi ha acquistato il biglietto su Ticketone https://www.ticketone.it/campaign/it/covid-19; per Boxol ...

Amo Senigallia: "RSU sì, RSU no"

Lasciando alla sinistra ideologia dare pagelle (diniego “opportuno” o “non previsto dalla legge” ci sta ... sarebbe stato un bel contributo ai cittadini. Coronavirus: ancora alto il numero dei nuovi ...

Gli appuntamenti interessati dal provvedimento sono quelli di Lenny Kravitz ... chi ha acquistato il biglietto su Ticketone https://www.ticketone.it/campaign/it/covid-19; per Boxol ...Lasciando alla sinistra ideologia dare pagelle (diniego “opportuno” o “non previsto dalla legge” ci sta ... sarebbe stato un bel contributo ai cittadini. Coronavirus: ancora alto il numero dei nuovi ...