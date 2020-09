Coronavirus, Confindustria Romania e Bulgaria contro governo Conte: “Stop restrizioni, basta discriminarci” (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – “Ingiustificabile penalizzazione delle filiere produttive italiane in Romania e Bulgaria”: così denunciano in una nota Confindustria Bulgaria, Confindustria Romania e Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, secondo cui dopo più di un mese di serrate comunicazioni congiunte effettuate da i tre organismi ed indirizzate al ministro della Salute Roberto Speranza, al Comitato tecnico scientifico e p/c al dipartimento Malattie infettive ‘Iss’ di Roma, sarebbe rimasto irrisolto il problema della movimentazione di imprenditori, manager e tecnici tra l’Italia e i due Paesi europei: Bulgaria e Romania. Leggi su dire (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – “Ingiustificabile penalizzazione delle filiere produttive italiane in Romania e Bulgaria”: così denunciano in una nota Confindustria Bulgaria, Confindustria Romania e Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, secondo cui dopo più di un mese di serrate comunicazioni congiunte effettuate da i tre organismi ed indirizzate al ministro della Salute Roberto Speranza, al Comitato tecnico scientifico e p/c al dipartimento Malattie infettive ‘Iss’ di Roma, sarebbe rimasto irrisolto il problema della movimentazione di imprenditori, manager e tecnici tra l’Italia e i due Paesi europei: Bulgaria e Romania.

MarcoFattorini : RT @Panna975: Il lockdown e le esportazioni a singhiozzo, le limitazioni ai locali: il 2020 per i liquori segna perdite intorno al 50%. La… - Agenparl : Revisione #Politica #Commerciale UE: #Contributo di Confindustria - - Linkiesta : RT @Panna975: Il lockdown e le esportazioni a singhiozzo, le limitazioni ai locali: il 2020 per i liquori segna perdite intorno al 50%. La… - GastronomikaLk : RT @Panna975: Il lockdown e le esportazioni a singhiozzo, le limitazioni ai locali: il 2020 per i liquori segna perdite intorno al 50%. La… - Panna975 : Il lockdown e le esportazioni a singhiozzo, le limitazioni ai locali: il 2020 per i liquori segna perdite intorno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Confindustria Coronavirus, Confindustria: "Risposte del governo non adeguate" TGCOM Gualtieri: ripresa in corso. Confindustria più pessimista del Governo

Confindustria vede, infatti ... Nei primi due trimestri dell'anno, segnati dalla pandemia di coronavirus e dal conseguente lockdown, il pil italiano ha mostrato cali del 5,5% e del 12,8%, ...

Italia, Confindustria vede Pil trim3 in crescita 9%, in calo 10-11% in 2020

MILANO (Reuters) - Confindustria vede un rimbalzo parziale del Pil italiano nel terzo trimestre intorno al 9% ma per il 2020 stima un calo tra il 10 e l’11%. La stima di Confindustria sul 2020 è più p ...

Confindustria vede, infatti ... Nei primi due trimestri dell'anno, segnati dalla pandemia di coronavirus e dal conseguente lockdown, il pil italiano ha mostrato cali del 5,5% e del 12,8%, ...MILANO (Reuters) - Confindustria vede un rimbalzo parziale del Pil italiano nel terzo trimestre intorno al 9% ma per il 2020 stima un calo tra il 10 e l’11%. La stima di Confindustria sul 2020 è più p ...