Coronavirus: Brasile, 40.557 casi e 983 morti in 24 ore (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 11 SET - Il Brasile ha registrato ieri 40.557 casi di Coronavirus e altri 983 morti: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I nuovi dati portano il ... Leggi su corrieredellosport

Brescia, pesante riduzione delle esportazioni

Nel secondo trimestre del 2020, come rilevano i dati Istat elaborati dal Centro Studi AIB e dalla Camera di Commercio, l'export bresciano è calato del 28,3% rispetto allo stesso periodo del 2019 Nel 2 ...

Nel secondo trimestre del 2020, come rilevano i dati Istat elaborati dal Centro Studi AIB e dalla Camera di Commercio, l'export bresciano è calato del 28,3% rispetto allo stesso periodo del 2019 Nel 2 ...