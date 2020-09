Coronavirus, anche in Italia si valuta la riduzione del periodo di quarantena. Martedì l’analisi del Cts (Di venerdì 11 settembre 2020) La Francia riduce la durata della quarantena a 7 giorni, anche in Italia si ragiona sul modello francese. Conte: “Una prospettiva importante”. Ha fatto notizia la decisione delle autorità francesi di ridurre la durata della quarantena a sette giorni per i soggetti positivi al Coronavirus o per persone entrate in contatto con contagiati. Una settimana invece che due. Si tratta ovviamente di una scelta ora al vaglio della comunità scientifica internazionale, che dovrà decidere se allinearsi o meno. Coronavirus, la Francia dimezza la durata della quarantena Il dato di fatto è che in Francia la durata dell’isolamento per i soggetti positivi al Coronavirus passa da 14 a 7 giorni. Azzardo o passo in ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : Aurelio De Laurentiis positivo al coronavirus. Ieri all'assemblea della Lega, non ha usato la mascherina. La Lega:… - La7tv : #piazzapulita Coronavirus, Mario #Calabresi sui negazionisti: 'Non dobbiamo confondere questi con gli italiani, que… - rtl1025 : ?? Sono 1.597 i casi di #coronavirus registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.434). Calo delle vittime, 10 in un… - walter_walessan : RT @Daniele_Manca: Le vaccinazioni allenano il sistema immunitario (anche contro il Covid) Un effetto che sarebbe alla base della maggiore… - laprovinciadilc : #coronavirus #Lombardia: nuova ordinanza Se non c’è distanziamento mascherine anche all’aperto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, anche un altro autista dell’Amat positivo a Palermo Quotidiano di Sicilia Brutte notizie: il vaccino contro il coronavirus potrebbe non arrivare prima del 2022

Ci sono brutte notizie riguardo a quello che è forse il tema che ci sta più a cuore nel 2020: l’arrivo del vaccino contro il coronavirus che ci permetterà di tornare definitivamente alla normalità. Ne ...

Calano i ricoverati per virus al Morelli

Al Morelli di Sondalo diminuiscono i ricoverati nel reparto covid 19 e la terapia intensiva, fortunatamente, è ancora vuota. E’ infatti passato a 12, con un decremento di due unità nel giro di una set ...

