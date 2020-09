Coronavirus: a Sassari nato il primo bimbo da mamma Covid positiva (Di venerdì 11 settembre 2020) E’ un maschietto del peso di 3,360 Kg il primo bimbo nato a Sassari da mamma positiva al Covid 19. Il piccolo è nato questa mattina, alle ore 12,09, nella sala parto/operatoria Covid al terzo piano del padiglione Materno infantile dell’Aou Sassari La mamma del neonato, 33 anni, è stata inviata da un ospedale della regione in quanto, dopo aver eseguito un tampone rinofaringeo prima del parto programmato mediante taglio cesareo (aveva già effettuato un parto in passato mediante taglio cesareo) è risultata essere positiva al Covid 19. La paziente è stata accolta nell’ambulatorio ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) E’ un maschietto del peso di 3,360 Kg ildaal19. Il piccolo èquesta mattina, alle ore 12,09, nella sala parto/operatoriaal terzo piano del padiglione Materno infantile dell’AouLadel neo, 33 anni, è stata inviata da un ospedale della regione in quanto, dopo aver eseguito un tampone rinofaringeo prima del parto programmato mediante taglio cesareo (aveva già effettuato un parto in passato mediante taglio cesareo) è risultata essereal19. La paziente è stata accolta nell’ambulatorio ...

