Coronavirus, 28 milioni di casi al mondo (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 11 SET - I contagi da Coronavirus ufficialmente accertati nel mondo hanno superato quota 28 milioni, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi totali sono oltre ... Leggi su corrieredellosport

Coronavirus, 28 milioni di casi al mondo - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus: Usa, 191.612 morti su 6.390.840 contagiati

New York, 11 set 01:35 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 191.612 morti su 6.390.840 contagiati. Lo riferi ...

Terapie intensive mobili, quattro strutture da 300 posti

Si spera che non serviranno mai ma se una seconda ondata di coronavirus dovesse tornare a saturare le terapie intensive del sistema sanitario nazionale, come già accaduto ieri ad esempio a Cagliari (d ...

