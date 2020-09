Coronavirus: 1.616 nuovi casi con quasi 100mila tamponi, 10 morti (Di venerdì 11 settembre 2020) Nuovo rialzo dei contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i casi di positività registrati sono stati 1.616 su 98.880 tamponi effettuati. Crescono anche le terapie intensive, con 11 ricoveri in più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 settembre 2020) Nuovo rialzo dei contagi da. Nelle ultime 24 ore idi positività registrati sono stati 1.616 su 98.880effettuati. Crescono anche le terapie intensive, con 11 ricoveri in più ...

