Coronavirus, +1.616 i nuovi positivi Stabile il numero dei decessi (10) (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - Sono ancora in risalita i casi di Covid-19 in Italia: 1.616 i nuovi positivi oggi, contro i 1.597 di ieri per un totale di 284.796 casi dall'inizio dell'epidemia, E' quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Aumentano anche i tamponi processati: sono 98.880 contro i 94.186 di 24 ore fa. Resta invariato il numero dei decessi, 10 come ieri, per un totale di 35.597 vittime. I guariti sono 547 (ieri 613) per un totale di 212.432. La regione con più casi nuovi è la Lombardia (257), seguita dal Veneto (173) e dall'Emilia Romagna (152). Non c'è nessuna regione Covid free; la Valle d'Aosta, che negli ultimi giorni non aveva registrato casi nuovi di positività, oggi ne segnala 3. In aumento i malati con ...

Coronavirus: 147 nuovi casi in Toscana, 1 decesso, 48 guarigioni

Firenze: In Toscana sono 12.885 i casi di positività al Coronavirus, 147 in più rispetto a ieri (56 identificati in corso di tracciamento e 91 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,2% in p ...

