Contrordine virologi, il vaccino non basta (Di venerdì 11 settembre 2020) Non bastava la girandola di ipotesi sul virus, adesso c'è pure quella sull'antivirus. Sul vaccino. E l'informazione mainstream, quella per intenderci ispirata dalle varie Ue,… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : Contrordine virologi Contrordine virologi, il vaccino non basta Nicola Porro