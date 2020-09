Conte “Serve coraggio | è il momento di reinventare l' Italia”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Serve, questo; ildil'Italia, per affrontare le sfide che ci attendono”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo alla presentazione del rapporto annuale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Libro blu 2019).“Il lockdown ha rappresentato una prova ardua per tutti i cittadini per tutti i settori oggi però, continuando a vigilare, grazie alle regole, possiamo con fiducia lavorare alla ricostruzione e rilancio del paese. Altri paesi non sono ancora in questa fase”, ha sottolineato.(ITALPRESS).