Conte annuncia che lunedì porterà suo figlio a scuola, ma la preside dell'istituto scrive: "Qui mancano banchi, docenti e segretari" (Di venerdì 11 settembre 2020) Tranquillizzare i genitori italiani incerti e confusi per via della ripresa scolastica. Questo era l'obiettivo del premier Giuseppe Conte quando, oggi pomeriggio, rispondendo ad una domanda sulla sua fiducia nel mandare il figlio a scuola, lui ha annunciato con enfasi: "Non solo sono fiducioso nel mandarlo di nuovo a scuola, ma lo accompagnerò io stesso cercando di trasmettergli l'importanza di questa ripartenza e, in generale, dello studio". Peccato che la scuola del figlio del premier non sia ancora pronta. Già, perché la dirigente scolastica non è così fiduciosa nella riapertura. E ha così poca fiducia da aver inviato una comunicazione a tutti i genitori – pubblicata anche sul sito ...

