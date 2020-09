Contagi: al ristorante il rischio è doppio (Di venerdì 11 settembre 2020) È la conclusione a cui è giunto uno studio. Le altre attività non rappresentano un rischio maggiore Leggi su media.tio.ch (Di venerdì 11 settembre 2020) È la conclusione a cui è giunto uno studio. Le altre attività non rappresentano unmaggiore

LiveSicilia : #COVID19 I nuovi casi nel Trapanese. Exploit ad Alcamo.

Ultime Notizie dalla rete : Contagi ristorante Covid, mangiare al ristorante è l'attività più a rischio. La ricerca: «La probabilità di contagio raddoppia» Il Messaggero Coronavirus, stabili i contagi in Italia (1616 nuovi casi), 10 morti

ROMA. Oggi nuovi contagi stabili, con 1.616 casi nelle 24 ore, contro i 1.597 di ieri a fronte di un numero di tamponi saliti da 94.100 a 98.880. Stabili a 10 i decessi mentre diminuisce il trend di c ...

Svizzera, oltre 500 casi in un giorno

Sono 528 i casi di infezione da nuovo coronavirus registrati dall'Ufficio federale di sanità pubblica tra giovedì e venerdì (a fronte di 16'287 test il cui esito è stato notificato), un numero che non ...

