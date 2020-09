Congo: strage milizie ribelli, 58 le vittime (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono almeno 58 le vittime di due attacchi da parte di milizie ribelli nella Repubblica democratica del Congo. Gli assalti sono stati attribuiti alle Forze democratiche alleate 58 vittime il bilancio di due attacchi da parte di milizie ribelli nella Repubblica democratica del Congo. I massacri sono avvenuti nella provincia dell’Ituri. Il ministro dell’Interno della … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

In Congo, nell’arco della notte, arriva la notizia di un’autentica strage: 58 morti per mano delle milizie ribelli. Allerta massima nel Paese africano. Che l’Africa non stia passando un bel periodo, s ...