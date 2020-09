Congo, strage delle milizie ribelli: 58 morti nel Paese africano (Di venerdì 11 settembre 2020) In Congo, nell’arco della notte, arriva la notizia di un’autentica strage: 58 morti per mano delle milizie ribelli. Allerta massima nel Paese africano. Che l’Africa non stia passando un bel periodo, soprattutto e a causa del coronavirus, è sotto gli occhi di tutti. Nei mesi scorsi, qualcuno ha ipotizzato anche che i dati sui decessi africani, per mano del virus, fossero stati falsati. Falsati, forse, non è il termine esatto. Potremmo benissimo dire errati, per via delle poche attrezzature mediche in mano al continente nero. Ora tornano anche gli attacchi dei ribelli, di carattere terroristico. Nelle ultime ore, precisamente quella della notte, in Congo è andata in ... Leggi su bloglive

