Conferenza stampa Marin: «Voglio diventare un leader del Cagliari» (Di venerdì 11 settembre 2020) Il neo acquisto del Cagliari, Razvan Marin, ha parlato attraverso la Conferenza stampa di presentazione avvenuta nel pomeriggio Il neo acquisto del Cagliari, Razvan Marin, ha parlato in occasione della Conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue dichiarazioni: RUOLO – «Intanto volevo ringraziare tutti per il benvenuto caloroso ricevuto. Per quanto riguarda il ruolo in campo mi sento di poter ricoprire ogni posizione, dipende dal sistema di gioco scelto dal mister. Ho scelto Cagliari perché mi ha dato la possibilità di giocare in un campionato competitivo a livello europeo, quindi non ho esitato». AJAX – «Sapevo una serie di cose su Cagliari e la Sardegna, ma ancora di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Il neo acquisto del, Razvan, ha parlato attraverso ladi presentazione avvenuta nel pomeriggio Il neo acquisto del, Razvan, ha parlato in occasione delladi presentazione. Ecco le sue dichiarazioni: RUOLO – «Intanto volevo ringraziare tutti per il benvenuto caloroso ricevuto. Per quanto riguarda il ruolo in campo mi sento di poter ricoprire ogni posizione, dipende dal sistema di gioco scelto dal mister. Ho sceltoperché mi ha dato la possibilità di giocare in un campionato competitivo a livello europeo, quindi non ho esitato». AJAX – «Sapevo una serie di cose sue la Sardegna, ma ancora di ...

DiMarzio : #Milan, la conferenza stampa di presentazione di Brahim #Diaz - raimovie : Alle 14:00 conferenza stampa di 'Paolo Conte, Via con me' con Giorgio Verdelli (regista, Sudovest Produzioni), Silv… - Palazzo_Chigi : Scuola, conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT con i Ministri @AzzolinaLucia, @paola_demicheli e… - cislareametrobo : RT @CislNazionale: Il 16 settembre (14.30, sede Uil di via Lucullo, Roma) la conferenza stampa dei leader sindacali Maurizio Landini, Annam… - CislPiemonte : RT @CislNazionale: Il 16 settembre (14.30, sede Uil di via Lucullo, Roma) la conferenza stampa dei leader sindacali Maurizio Landini, Annam… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Le ragioni del NO – Conferenza stampa del 6 settembre sul Referendum Francesco Frangella Marconia, in 8 a violentare le 2 minorenni inglesi: 4 arresti, 3 indagati

Hanno tra i 19 e i 23 anni i quattro giovani arrestati per la violenza sessuale ai danni di due turiste minorenni inglesi in una villa di Marconia di Pisticci (Matera). Lo ha detto il Procuratore dell ...

Milan, presentato Brahim Diaz: "Mi trovo meglio nel ruolo di trequartista"

Il Milan ha presentato quest'oggi il nuovo acquisto Brahim Diaz. Il giovane calciatore arriva in prestito dal Real Madrid, le aspettative sul suo conto sono molto alte. Queste le sue parole in confere ...

Hanno tra i 19 e i 23 anni i quattro giovani arrestati per la violenza sessuale ai danni di due turiste minorenni inglesi in una villa di Marconia di Pisticci (Matera). Lo ha detto il Procuratore dell ...Il Milan ha presentato quest'oggi il nuovo acquisto Brahim Diaz. Il giovane calciatore arriva in prestito dal Real Madrid, le aspettative sul suo conto sono molto alte. Queste le sue parole in confere ...