Concerti annullati (tra i quali quello di Paul McCartney a Napoli): come riscuotere rimborsi (Di venerdì 11 settembre 2020) Le polemiche per l’iniziale mancato rimborso economico avevano coinvolto anche lo stesso Paul McCartney, in disaccordo con la scelta del voucher quale rimborso economico per i Concerti annullati. Il bassista dei Beatles avrebbe dovuto tenere dei Concerti in Italia, lui come altri artisti e non solo stranieri, poi cancellati a causa dell’emergenza sanitaria. C’era poi stato un passo indietro, con l’annuncio del rimborso monetario, ora sono state diramate le modalità per richiederlo da parte degli organizzatori, in questo caso da D’Alessandro e Galli. “In ossequio alle modifiche introdotte dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ai chiarimenti ottenuti in ordine al suo ambito di applicazione – si legge in una nota – D’Alessandro ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 settembre 2020) Le polemiche per l’iniziale mancato rimborso economico avevano coinvolto anche lo stesso, in disaccordo con la scelta del voucher quale rimborso economico per i. Il bassista dei Beatles avrebbe dovuto tenere deiin Italia, luialtri artisti e non solo stranieri, poi cancellati a causa dell’emergenza sanitaria. C’era poi stato un passo indietro, con l’annuncio del rimborso monetario, ora sono state diramate le modalità per richiederlo da parte degli organizzatori, in questo caso da D’Alessandro e Galli. “In ossequio alle modifiche introdotte dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ai chiarimenti ottenuti in ordine al suo ambito di applicazione – si legge in una nota – D’Alessandro ...

