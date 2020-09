Comune, Del Prete: pubblicato il bando per la richiesta dei buoni libro (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ stato pubblicato, questa mattina, all’Albo Pretorio del Comune di Benevento l’avviso pubblico per la richiesta di contributi destinati all’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2020/21. A darne notizia è l’assessora all’Istruzione, Rossella Del Prete. Il beneficio è destinato agli studenti iscritti per l’anno scolastico 2020/21 presso scuole medie o superiori del Comune di Benevento. Le domande devono essere inoltrate esclusivamente online accedendo alla sezione “Servizi Scolastici” presente sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Benevento (www.Comune.benevento.it), entro il 16/10/2020. Sullo stesso portale istituzionale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ stato, questa mattina, all’Albo Pretorio deldi Benevento l’avviso pubblico per ladi contributi destinati all’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2020/21. A darne notizia è l’assessora all’Istruzione, Rossella Del. Il beneficio è destinato agli studenti iscritti per l’anno scolastico 2020/21 presso scuole medie o superiori deldi Benevento. Le domande devono essere inoltrate esclusivamente online accedendo alla sezione “Servizi Scolastici” presente sulla homepage del sito istituzionale deldi Benevento (www..benevento.it), entro il 16/10/2020. Sullo stesso portale istituzionale ...

LegaSalvini : #PONTASSIEVE, AGGRESSIONE A SALVINI. LA GIOVANE, A.F.B, HA 30 ANNI, È ORIGINARIA DEL CONGO ED È IMPEGNATA NEL SERVI… - Pontifex_it : Il bene comune richiede la partecipazione di tutti. Se ognuno ci mette del suo, e se nessuno viene lasciato fuori,… - Tg1Raiofficial : L'omicidio di #WillyMonteiro. Dal piccolo comune del frusinate, l'appello a non restare indifferenti si allarga a c… - pm_io1 : Animalista, femminista, consigliera al Comune per 20 anni e fuori dalle correnti la senatrice Monica #Cirinnà ha de… - Comune_Pistoia : Domenica 13 settembre, dalle 7 alle 19.30, torna il mercato dell'Antiquariato in piazza del Duomo a #Pistoia. La fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Del Perugia, il piano del Comune: 105 assunzioni in tre anni PerugiaToday Taranto, 12 neo assunti in Comune: il saluto del sindaco Melucci

Il sindaco Rinaldo Melucci ha dato il benvenuto agli istruttori direttivi informatico-amministrativi che sono stati assunti dal Comune di Taranto, dopo il concorso bandito sul finire del 2019. In tota ...

“Teresa Scavelli è morta in modo eroico”

Chiediamo al governo Svizzero e del cantone di San Gallo cosa abbiano intenzione di ... della famiglia di Teresa con l’aiuto dell’interprete messo a disposizione dal Comune di Cotronei e degli ...

Il sindaco Rinaldo Melucci ha dato il benvenuto agli istruttori direttivi informatico-amministrativi che sono stati assunti dal Comune di Taranto, dopo il concorso bandito sul finire del 2019. In tota ...Chiediamo al governo Svizzero e del cantone di San Gallo cosa abbiano intenzione di ... della famiglia di Teresa con l’aiuto dell’interprete messo a disposizione dal Comune di Cotronei e degli ...