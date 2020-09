Commercialisti della Lega arrestati, il gip: “Tra loro c’era un accordo collusivo provato” (Di venerdì 11 settembre 2020) Commercialisti Lega arrestati, il gip: “Tra loro accordo collusivo provato” Trapelano i primi dettagli dell’inchiesta sulla Lombardia Film Commission, per la quale ieri sono stati arrestati tre Commercialisti vicini alla Lega, indagati per peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: nell’ordinanza con cui il gip Giulio Fanales ha disposto per loro i domiciliari, infatti, si legge che c’era “un accordo collusivo, siglato fin dall’origine dai tre indagati Alberto Di Rubba, Michele Scillieri e Andrea Manzoni, volto a minare dalla fondamenta il procedimento diretto ... Leggi su tpi

