Commercialisti arrestati, Salvini: "Cercano soldi della Lega ovunque, ma non ci sono" (Di venerdì 11 settembre 2020) Matteo Salvini, leader della Lega, è stato ospite stamane su Radio Rai 1 di Radio anch'io. Rispondendo ad una domanda sull'inchiesta relativa alla Film commission Lombardia che ha coinvolto 3 Commercialisti vicini al Carroccio, l'ex ministro dell'Interno ha dichiarato: "Siamo tranquillissimi da anni Cercano soldi in Russia, in Svizzera, a San Marino, in Lussemburgo, Liechtenstein, ma non ci sono. Conosco due delle tre persone - ha insistito - sono persone oneste, corrette e quindi dubito che abbiano chiesto o fatto qualcosa di sbagliato. Però, ho piena fiducia nella magistratura".Il leader della Lega, così come fu ai tempi per il suo alleato Silvio Berlusconi, si sente ...

