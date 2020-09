"Come siamo ridotti? Gioca sui nostri figli". Giorgia Meloni azzera la "incapace" Azzolina: definitiva (Di venerdì 11 settembre 2020) Bocciatura su tutto il fronte per Lucia Azzolina, il ministro dell'Istruzione M5s che ha gestito la disastrosa ripartenza delle scuole in un'estate scandita da gaffe, sfondoni e retromarce improvvide. A bocciarla, ospite in studio a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4 nella puntata di giovedì 10 settembre, è Giorgia Meloni, che premette: "Non manca solo un ministro, manca un governo". Si parla di scuola e Del Debbio, a bruciapelo, chiede alla leader di Fratelli d'Italia: "La Azzolina non va bene?". "No, non va bene". Dunque, la Meloni parte in quarta: "Obiettivamente è dal mio punto di vista una persona impreparata a fare quel mestiere. Altrimenti non ci saremmo ridotti ai primi di settembre a parlare di questa materia. Si potevano fare mille cose per ... Leggi su liberoquotidiano

