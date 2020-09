Come impostare DNS privato su Android (Di venerdì 11 settembre 2020) Quando un sito non si apre o viene bloccato dagli operatori di telefonia l'operazione più semplice per rimediare prevede di cambiare i DNS sul nostro computer: sfruttando per esempio i DNS di Google potremo aprire tutte le pagine Web senza limiti anche dall'Italia.Purtroppo la stessa operazione non presenta la stessa semplicità quando si parla di smartphone, in particolare con le connessioni LTE: cambiare i DNS potrebbe rivelarsi davvero impossibile, costringendoci a navigare con delle limitazioni.Per fortuna su Android possiamo impostare un DNS personale utilizzando una funzione poco nota del nuovo Android 9.0 o successivi, o in alternativa, delle app dedicate al cambio dei DNS semplici da utilizzare e configurare anche per utenti alle prime armi.Come modificare i DNS su AndroidSe il ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 11 settembre 2020) Quando un sito non si apre o viene bloccato dagli operatori di telefonia l'operazione più semplice per rimediare prevede di cambiare i DNS sul nostro computer: sfruttando per esempio i DNS di Google potremo aprire tutte le pagine Web senza limiti anche dall'Italia.Purtroppo la stessa operazione non presenta la stessa semplicità quando si parla di smartphone, in particolare con le connessioni LTE: cambiare i DNS potrebbe rivelarsi davvero impossibile, costringendoci a navigare con delle limitazioni.Per fortuna supossiamoun DNS personale utilizzando una funzione poco nota del nuovo9.0 o successivi, o in alternativa, delle app dedicate al cambio dei DNS semplici da utilizzare e configurare anche per utenti alle prime armi.modificare i DNS suSe il ...

Prima d’ora, gli utenti iOS non sono mai stati in grado di impostare app di terze parti come predefinite. Sebbene possiamo installare Chrome, Spark e altre app sul nostro iPhone o iPad, il sistema apr ...

Quando un sito non si apre o viene bloccato dagli operatori di telefonia l'operazione più semplice per rimediare prevede di cambiare i DNS sul nostro computer: sfruttando per esempio i DNS di Google p ...

