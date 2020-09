Colombia, la strage dei giovani ammazzati dove lo Stato non c’è. Coca, paramilitari e la morte di Mario Paciolla: tutti i nodi della violenza (Di venerdì 11 settembre 2020) Franco era arrivato alla festa alle 3 del pomeriggio, insieme ai suoi amici giunti dalle città di Manizales, Pereira, Cali, Pasto, per festeggiare il compleanno di un loro amico, a Samaniego. Alle 21 tutti ballavano, erano circa una quarantina. All’improvviso entrano quattro-cinque uomini, vestiti di nero, incappucciati e con i fucili in mano. Si scatena il panico. Molti fuggono cercando rifugio verso le montagne o il fiume, altri rimangono pietrificati e si buttano giù per terra. Gli incappucciati iniziano a gridare, insultare tutti e iniziano a sparare a caso. Così sono morti otto giovani sabato 15 agosto, nella provincia di Nariño in Colombia. Il terzo massacro di una settimana che ha visto uccidere solo giovani, spesso minorenni. Sabato 8 agosto è toccato a ... Leggi su ilfattoquotidiano

