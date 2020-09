Colombia, Duque minimizza gli omicidi in serie della polizia (Di venerdì 11 settembre 2020) Julieth Ramírez, 19 anni, studentessa di psicologia, stava tornando a casa con un’amica quando, trovatasi in mezzo alle proteste, si è all’improvviso accasciata al suolo, raggiunta al cuore da uno sparo. È morta sul colpo. Cristian Camilo Hernández, 26 anni, due figlie di 2 e 7 anni, stava realizzando la sua ultima consegna a domicilio della giornata, nel quartiere di Verbenal. È allora che, secondo un testimone, sarebbe stato fermato e trascinato via da due poliziotti, che poi gli avrebbero … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 11 settembre 2020) Julieth Ramírez, 19 anni, studentessa di psicologia, stava tornando a casa con un’amica quando, trovatasi in mezzo alle proteste, si è all’improvviso accasciata al suolo, raggiunta al cuore da uno sparo. È morta sul colpo. Cristian Camilo Hernández, 26 anni, due figlie di 2 e 7 anni, stava realizzando la sua ultima consegna a domiciliogiornata, nel quartiere di Verbenal. È allora che, secondo un testimone, sarebbe stato fermato e trascinato via da due poliziotti, che poi gli avrebbero … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

BOGOTÀ - Sono almeno sette i manifestanti uccisi durante le proteste nella capitale colombiana Bogotà. Sono scoppiate dopo la morte di Javier Ordóñez, 46 anni, bloccato a terra e colpito con uno stord ...

Colombia. 12 morti in seguito alle proteste per la morte di un avvocato colpito dalla Polizia con un Taser

I media colombiani, citati da Telesur, hanno riferito che ieri il bilancio delle vittime durante le proteste contro gli abusi della polizia è salito a 12. Otto registrate a Bogotá e quattro segnalate ...

BOGOTÀ - Sono almeno sette i manifestanti uccisi durante le proteste nella capitale colombiana Bogotà. Sono scoppiate dopo la morte di Javier Ordóñez, 46 anni, bloccato a terra e colpito con uno stord ...I media colombiani, citati da Telesur, hanno riferito che ieri il bilancio delle vittime durante le proteste contro gli abusi della polizia è salito a 12. Otto registrate a Bogotá e quattro segnalate ...