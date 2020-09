Colleferro, la Meloni: «Il fascismo non c’entra. C’entra lo spaccio e modelli tipo Gomorra» (Di venerdì 11 settembre 2020) Passa per il brutale massacro di Colleferro che è costato la vita a Willy Monteiro Duarte l’ultima frontiera dell’antifascismo. Roba da far inorridire i Paietta, i Pertini, i Calamandrei e tutti quelli la cui schiena non si piegò agli abusi della dittatura. Un antifascismo da rispettare, il loro, perché diretto, autentico, sofferto. Niente a che vedere con la mercanzia abilmente spacciata da giornali e talk show sull’abbrivio dell’emotività e sommando pere a mele in un frullato in cui tutto, ma proprio tutto, contribuisce a “fare fascismo”. Persino i tatuaggi incisi su corpi scolpiti da ore di palestra da bulli di periferia senza lavoro e puntualmente con le tasche piene. La leader di FdI stronca la speculazione politica su Colleferro Ci ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 settembre 2020) Passa per il brutale massacro diche è costato la vita a Willy Monteiro Duarte l’ultima frontiera dell’anti. Roba da far inorridire i Paietta, i Pertini, i Calamandrei e tutti quelli la cui schiena non si piegò agli abusi della dittatura. Un antida rispettare, il loro, perché diretto, autentico, sofferto. Niente a che vedere con la mercanzia abilmente spacciata da giornali e talk show sull’abbrivio dell’emotività e sommando pere a mele in un frullato in cui tutto, ma proprio tutto, contribuisce a “fare”. Persino i tatuaggi incisi su corpi scolpiti da ore di palestra da bulli di periferia senza lavoro e puntualmente con le tasche piene. La leader di FdI stronca la speculazione politica suCi ...

LaStampa : Meloni: “Gli assassini di Colleferro sono animali cocainomani e non credono in niente Non sono il mio modello” - Adnkronos : #Meloni: '#Colleferro? Quelli sono quattro animali e cocainomani' - Savj1951 : RT @claudio_2022: Omicidio Colleferro, la Meloni contro Rula Jebreal: “Sono stufa, la trascino in tribunale” La dovremmo denunciare tutti,… - Chivas01233895 : RT @claudio_2022: Omicidio Colleferro, la Meloni contro Rula Jebreal: “Sono stufa, la trascino in tribunale” La dovremmo denunciare tutti,… - Enki2270 : RT @claudio_2022: Così la sinistra specula su Willy, Giorgia Meloni sbotta: querelo Rula Jebreal Una invasata. -