Colleferro | cambia l’accusa | omicidio volontario aggravato dai futili motivi

(Di venerdì 11 settembre 2020) Cambia l’accusa per i quattro arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro nella notte fra sabato 5 e domenica 6 settembre. A portare la procura di Velletri al cambiamento sono stati i risultati dell’autopsia. Il capo di imputazione è passato da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

La procura di Velletri, sulla base degli accertamenti autoptici, ha cambiato capo imputazione per i 4 arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte: da omicidio preterintenzionale in omicidio volo ..."Sabato notte Willy, come faceva sempre, appena uscito dal lavoro nell'hotel di Artena è venuto a casa. Si è fatto la doccia, si è cambiato e poi è uscito con gli amici, ragazzi di qui, di Paliano, ch ...