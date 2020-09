Cocaina e hashish | arrestati due spacciatori al Lorenteggio

(Di venerdì 11 settembre 2020) Milano, 11 settembre 2020 - Arrestato a Milano dalla polizia un cittadino albanese di 52 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio . Gli agenti della volante del commissariato ...

comunetn : Nucleo civico #PoliziaLocaleTn, nuovi controlli contro lo #spaccio: fermata ieri una persona con 8 dosi di hashish,… - AnsaTrentinoAA : Droga: polizia locale Trento sequestra hashish e cocaina. Denunciato un tunisino durante controlli in piazza Dante… - CorriereUmbria : Terni, traffico di droga tra Italia, Spagna e Marocco. Sei condanne #terni #droga #spaccio #processo… - LatinaQTW : Scauri, pusher 37enne trovato con cocaina e hashish. Arrestato dai carabinieri - milanomagazine : Milano, sequestrati 20 kg di hashish e cocaina, 3 arresti in zona Comasina - -

Ultime Notizie dalla rete : Cocaina hashish

Il Nucleo civico della Polizia locale di Trento ha denunciato un cittadino algerino nel corso dei controlli in piazza Dante per la prevenzione ed il contrasto del degrado urbano e la repressione del p ...Ieri sera, invece, i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno arrestato un altro spacciatore, italiano di 34 anni, fermato durante un controllo e trovato in possesso ...