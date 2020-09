Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi: nuora e suocera sono legatissime e Paolo Ciavarro commenta (Foto) (Di venerdì 11 settembre 2020) Molti credevano che Clizia e Incorvaia ed Eleonora Giorgi non sarebbero mai andate d’accordo, che magari l’attrice mamma di Paolo Ciavarro fingesse che la nuora le piacesse, invece erano solo pettegolezzi. Con una Foto postata sia da Eleonora Giorgi che dalla Incorvaia è sparito ogni dubbio, “suocera iconica” ha commentato l’ex gieffina nella didascalia. “nuora iconica” ha commentato la Giorgi scambiandosi l’un l’altra cuoricini e “ti voglio bene”. Ciavarro è al settimo cielo, con la partecipazione al GF Vip ha reso felici ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 settembre 2020) Molti credevano cheednon sarebbero mai andate d’accordo, che magari l’attrice mamma difingesse che lale piacesse, invece erano solo pettegolezzi. Con unapostata sia dache dallaè sparito ogni dubbio, “iconica” hato l’ex gieffina nella didascalia. “iconica” hato lascambiandosi l’un l’altra cuoricini e “ti voglio bene”.è al settimo cielo, con la partecipazione al GF Vip ha reso felici ...

Ultime Notizie dalla rete : Clizia Incorvaia Clizia Incorvaia, mesiversario con Ciavarro e foto con la suocera TGCOM ‘Giù in 60 secondi’, nuove puntate con Jo Squillo, Paola Di Benedetto, Ciavarro e Incorvaia

Ciavarro – Incorvaia: i 60 secondi più emozionanti della loro vita!

