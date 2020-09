Clima: Ue vuole taglio emissioni di almeno 55% al 2030 (Di venerdì 11 settembre 2020) BRUXELLES - Un taglio delle emissioni in dieci anni di "almeno il 55%" rispetto ai livelli del 1990 "realizzabile" sul piano economico e "vantaggioso per l'Europa". E' quanto si legge nel piano per il ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 11 settembre 2020) BRUXELLES - Undellein dieci anni di "il 55%" rispetto ai livelli del 1990 "realizzabile" sul piano economico e "vantaggioso per l'Europa". E' quanto si legge nel piano per il ...

BRUXELLES - Un taglio delle emissioni in dieci anni di "almeno il 55%" rispetto ai livelli del 1990 è "realizzabile" sul piano economico e "vantaggioso per l'Europa". E' quanto si legge nel piano per ...

