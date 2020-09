Clima | il piano dell’Ue | taglio delle emissioni di almeno 55 per cento entro il 2030

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 11 settembre 2020) Ildell’Ue suldiil 55 peril. BRUXELLES (BELGIO) – Ildell’Ue sul. Secondo quanto riferito dall’Ansa, Bruxelles si è posta come un obiettivo ildiil 55%il. La bozza sarà presentata nelle prossime settimane ai singoli leader per iniziare a mettere nero su bianco il documento che suggerisce interventi in tutti i settori come trasporti, energia, agricoltura ed edilizia. IlL’attenzione dell’Unione Europea ...