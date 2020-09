Clima, ghiacciai alpini in forte sofferenza (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - ghiacciai alpini in forte sofferenza, alcuni già quasi estinti, e che con il progressivo riscaldamento Climatico, pur in presenza di fattori favorevoli come ad esempio una limitata esposizione all'irradiazione, nel giro dei prossimi decenni sono destinati a scomparire del tutto, a partire da quelli sotto i 3000 metri. E' quanto emerge dagli studi fatti fino ad ora e osservati durante la prima edizione di Carovana dei ghiacciai, la campagna di Legambiente con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano (Cgi), e con partner principale Sammontana e partner sostenitore Frosta, che dal 17 agosto al 4 settembre ha monitorato in sei tappe lo stato di salute di alcuni tra i più importanti ghiacciai alpini minacciati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) -in, alcuni già quasi estinti, e che con il progressivo riscaldamentotico, pur in presenza di fattori favorevoli come ad esempio una limitata esposizione all'irradiazione, nel giro dei prossimi decenni sono destinati a scomparire del tutto, a partire da quelli sotto i 3000 metri. E' quanto emerge dagli studi fatti fino ad ora e osservati durante la prima edizione di Carovana dei, la campagna di Legambiente con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano (Cgi), e con partner principale Sammontana e partner sostenitore Frosta, che dal 17 agosto al 4 settembre ha monitorato in sei tappe lo stato di salute di alcuni tra i più importantiminacciati ...

Questo anno 2020 non porta buone notizie nemmeno dal comparto del clima. Secondo il report stilato dalla WMO (Organizzazione Meteorologica Mondiale), l'ultimo quinquennio tra il 2016 e il 2020 è il pi ...

