Chiara Ferragni incinta del secondo figlio? I fan non hanno dubbi, ecco tutti i dettagli (Di venerdì 11 settembre 2020) Chiara Ferragni è in attesa del secondo figlio? I fan dell’influencer sono convinti che la loro beniamina sia nuovamente incinta. I più attenti, infatti, hanno notato alcuni dettagli che lascerebbero pensare che la cicogna stia per tornare in casa Ferragnez. In un video pubblicato nelle IG Stories da Fedez, ad esempio, Chiara appare seduta sul divano con indosso un abitino a fiori. Nella clip è evidente un rigonfiamento a livello del ventre che per molti è un indizio inequivocabile. C’è poi l’esplosione del suo décolleté nelle ultime settimane: tutto merito del push-up? Infine, c’è quella che molti ritengono sia la prova regina che dimostra ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 11 settembre 2020)è in attesa del? I fan dell’influencer sono convinti che la loro beniamina sia nuovamente. I più attenti, infatti,notato alcuniche lascerebbero pensare che la cicogna stia per tornare in casa Ferragnez. In un video pubblicato nelle IG Stories da Fedez, ad esempio,appare seduta sul divano con indosso un abitino a fiori. Nella clip è evidente un rigonfiamento a livello del ventre che per molti è un indizio inequivocabile. C’è poi l’esplosione del suo décolleté nelle ultime settimane: tutto merito del push-up? Infine, c’è quella che molti ritengono sia la prova regina che dimostra ...

