Chi vuol essere milionario?, "avete notato che...": terremoto-Antonella, Gerry Scotti smascherato? (Di venerdì 11 settembre 2020) Ancora lui, ancora il mitico Gerry Scotti, tornato in prima serata su Canale 5 con l'intramontabile Chi vuol essere milionario? Impegnata nella scalata verso il possibile milione ecco la seconda concorrente che ha preso parte alla puntata, da lei monopolizzata: si tratta di Antonella Alemanni, 32enne della Valtellina, che è riuscita ad arrivare alla nona domanda. Poi, fine della puntata e arrivederci alla prossima settimana. Ma secondo molti potrebbe essere la persona giusta per concludere la scalata e strappare il milione di euro messo in palio dallo zio Gerry. Antonella, per inciso, ha già conquistato il pubblico, tutto al suo fianco. Su Twitter, in molti si sbilanciano pronosticando una sua vittoria: "Per me vince il ... Leggi su liberoquotidiano

fleinaudi : Per chi vuol fare con ?@palumbo_enzo? il pieno di notizie, di informazioni, di Storia, in stile ?@fleinaudi? I fa… - matteosalvinimi : #processateancheme primo tra le tendenze italiane, GRAZIE per il sostegno e l'affetto! A qualche 'democratico' di s… - SlowFoodItaly : Petrini: «#Terrafutura è la condanna a questa economia. E ribadisce che fare del male all'ambiente vuol dire fare d… - CIAfra73 : #AscoltiTV 10 settembre 2020 · Dati #Auditel del giovedì: le partenze di Nero a metà, Chi vuol essere milionario... - zazoomblog : Ascolti tv giovedì 10 settembre 2020: Nero a metà Chi vuol esser Milionario Chicago Med dati Auditel e share -… -