Chi è Roberto Russo, il marito di Monica Vitti (Di venerdì 11 settembre 2020) Roberto Russo è il marito di Monica Vitti, l'attrice romana classe 1931 che ha fatto palpitare il cuore del pubblico con la sua voce roca, lo sguardo intenso e i ruoli drammatici che l'hanno resa un'icona intramontabile alla quale ispirarsi, come molte colleghe celebri hanno fatto notare in occasione di un omaggio a lei dedicato durante la Mostra del Cinema di Venezia nel 2018. I due si sono conosciuti sul set; infatti Roberto è un regista, sceneggiatore e fotografo. La coppia ha lavorato insieme nella pellicola Flirt nel 1983, opera prima di Russo e film che gli ha permesso di vincere il David di Donatello come Miglior Regista Emergente. Nel 1986, invece, lui e Monica hanno condiviso il set di Francesca è ...

