Chi è Luciano Teodori | marito di Gigliola Cinquetti | curiosità e biografia

Scopriamo qualcosa in più sul marito della famosissima cantante italiana Gigliola Cinquetti: chi è Luciano Teodori, curiosità e biografia. Rimasto sempre nell'ombra e da sempre geloso della sua privacy, non si sa molto di Luciano Teodori. Nato a Tivoli, Luciano si è innamorato perdutamente di Gigliola e l'ha sposata in gran segreto nel 1979.

Reggio Emilia, il rocker ha cantato per la prima volta il suo nuovo singolo e ha mostrato l’impianto da centomila posti immerso nel verde REGGIO EMILIA. «Siamo qui dove avremmo dovuto festeggiare con ...

Ruzzi col Ralli: mancanza di coerenza? No. Io e lui diversi, ma colla stessa stella polare: legalità.

Certo alcuni lettori (anche io, quasi, quando ci ripenso) sono rimasti sorpresi dalla mia scelta di sostenerlo candidandomi nella lista “Ralli sindaco” al Comune di Arezzo. Alcuni hanno parlato di man ...

