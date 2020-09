"Che strano, quando mi telefona...". Prima la rissa, poi la bassezza di Selvaggia Lucarelli contro Zangrillo: fino a dove si spinge (Di venerdì 11 settembre 2020) Scontro totale, ferocissimo, tra Alberto Zangrillo e Selvaggia Lucarelli. Il presupposto è a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli tornato su La7, dove il medico ha affermato che Silvio Berlusconi "a marzo o aprile sarebbe morto" per coronavirus. Questo perché la carica virale del tampone era altissima, eppure le conseguenze per il leader di Forza Italia non sono state così estreme: indice, secondo Zangrillo, del fatto che il Covid-19 è mutato. Parole commentate in modo feroce su Twitter dalla Lucarelli: "Zangrì, facciamo che a marzo intanto Berlusconi avrebbe trovato posto in terapia intensiva, un altro 83enne col ca***". Ma non finisce qui. Piove infatti la replica, durissima, di Zangrillo: "Lei è una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Stotale, ferocissimo, tra Alberto. Il presupposto è a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli tornato su La7,il medico ha affermato che Silvio Berlusconi "a marzo o aprile sarebbe morto" per coronavirus. Questo perché la carica virale del tampone era altissima, eppure le conseguenze per il leader di Forza Italia non sono state così estreme: indice, secondo, del fatto che il Covid-19 è mutato. Parole commentate in modo feroce su Twitter dalla: "Zangrì, facciamo che a marzo intanto Berlusconi avrebbe trovato posto in terapia intensiva, un altro 83enne col ca***". Ma non finisce qui. Piove infatti la replica, durissima, di: "Lei è una ...

Ultime Notizie dalla rete : Che strano Scuola:al liceo Beccaria Milano,'che strano tornare in aula' - Lombardia Agenzia ANSA Tonali al Milan, l'Inter sta per piazzare il colpo Vidal. Florenzi vola al Psg. Godin al Cagliari

Alessandro Florenzi vola in Francia, l'ex terzino di Roma, dovrebbe firmare per un prestito annuale con il Psg che si riserva poi la possibilità di riscattarlo a fine stagione. Per il giallorosso, che ...

Toscana, allarme rosso per il Pd

L’agenda, parla l’agenda. Sassoli, Gualtieri, Orlando, Bonaccini, Cuperlo, Zingaretti il 17. Il giorno prima che la destra salirà sul palco a Firenze per la sua chiusura “nazionale” di questa campagna ...

