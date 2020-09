Che cos’è la legionella: sintomi e cure della malattia che ha colpito Busto Arsizio (Di venerdì 11 settembre 2020) I recenti casi di legionella a Busto Arsizio riaccendono i fari su questa patologia che, secondo gli ultimi dati resi disponibili dall’Istituto superiore di sanità, è arrivata nel 2018 a colpire circa 2900 persone in tutta Italia. Nonostante quanto si potrebbe pensare, il nome di questa particolare infezione si deve ad un evento relativamente recente, accaduto negli Stati Uniti nel 1976. La storia della legionella La legionellosi o malattia del legionario è un’infezione polmonare causata dal batterio legionella, identificato per la prima volta nel 1976 a Philadelphia. L’epidemia, che colpì un gruppo di veterani statunitensi riuniti in un convegno, si manifestò come una vera e propria forma di polmonite e ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 settembre 2020) I recenti casi diriaccendono i fari su questa patologia che, secondo gli ultimi dati resi disponibili dall’Istituto superiore di sanità, è arrivata nel 2018 a colpire circa 2900 persone in tutta Italia. Nonostante quanto si potrebbe pensare, il nome di questa particolare infezione si deve ad un evento relativamente recente, accaduto negli Stati Uniti nel 1976. La storiaLa legionellosi odel legionario è un’infezione polmonare causata dal batterio, identificato per la prima volta nel 1976 a Philadelphia. L’epidemia, che colpì un gruppo di veterani statunitensi riuniti in un convegno, si manifestò come una vera e propria forma di polmonite e ...

