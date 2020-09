Cesare Battisti fa lo sciopero della fame e accusa | ' Sono prigioniero di uno Stato vendicativo'

(Di venerdì 11 settembre 2020) Da qualche giornoha iniziato unoper denunciare lodi isolamento in cui si trova e oggi ha ricevuto la visita del suo legale, Gianfranco Sollai, che ne ha ...

MediasetTgcom24 : Cesare Battisti: 'Sono un prigioniero di uno Stato vendicativo' #battisti - MediasetTgcom24 : Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame - Vincenz90668603 : RT @SecolodItalia1: Cesare Battisti sempre più spudorato: «Sono prigioniero di guerra, ostaggio dello Stato italiano» - bisagnino : Cesare Battisti: “Sono prigioniero di uno Stato vendicativo” - AnnibaleSolo : @sorandroida @ilgiornale Mi aspetto e non ci manca molto, che da un momento all'altro, per distruggere l'avversario… -

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Battisti

"Non mi hanno dato scelta: sono stato costretto ad uno sciopero totale della fame. Sono sequestrato". A parlare così è Cesare Battisti, l'ex terrorista dei proletari armati per il comunismo arrestato ...Sono le dichiarazioni che l’ex terrorista Cesare Battisti ha affidato al suo legale Gianfranco Sollai, che oggi gli ha fatto visita nel carcere oristanese di Massama, dove da 4 giorni è in sciopero ...