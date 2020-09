CDS – “Terremoto DeLa”: i presidenti di Serie A in isolamento (Di venerdì 11 settembre 2020) L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in taglio alto con la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis al Coronavirus: “Terremoto DeLa”,titola il quotidiano, che pone l’attenzione anche sulle polemiche legate alla presenza del presidente del Napoli alla riunione di Lega dell’altro giorno. Tutti i presidenti, infatti, sono finiti giocoforza in isolamento. Il numero uno azzurro ha viaggiato in ambulanza fino a Roma, ma è in cura a casa, sorvegliato dai medici del Gemelli. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Si legge, poi, all’interno della prima pagina anche un vero e proprio attacco della Roma nei confronti di ... Leggi su calciomercato.napoli

