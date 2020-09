CdM - Febbre a 38,5 per ADL al ritorno da Milano, ma c'era un dirigente positivo da venerdì (Di venerdì 11 settembre 2020) Non aveva sintomi, se non una leggera dissenteria della quale aveva parlato anche con i colleghi incontrati a Milano. Leggi su tuttonapoli

CdM - De Laurentiis, febbre a 38.5 solo dopo l'incontro in Lega! Un dirigente azzurro positivo al Covid-19 venerdì scorso

Coronavirus Italia, ultime news. Il bollettino del 3 settembre: 1.397 casi, 92.790 tamponi

Sono 1.397 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, a fronte di 92.790 tamponi effettuati in 24 ore. Sono dati in linea con l'andamento delle ultime settimane, con un rapporto test effettuati/positiv ...

