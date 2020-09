CCNL Lavoro domestico: ecco il testo ufficiale dell’accordo di rinnovo (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo aver pubblicato la notizia del comunicato stampa di Domina (vedi Lavoro domestico: firmato il nuovo Contratto collettivo, ecco le novità), ecco il testo ufficiale dell’accordo del CCNL Lavoro domestico sottoscritto da Domina, Fidaldo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori domestici. Il nuovo Contratto collettivo nazionale Lavoro domestico, avrà effetto dal 1° ottobre 20220 fino al 31 dicembre 2022. CCNL Lavoro domestico: ulteriori novità Erano più di due anni che i sindacati datoriali e dei lavoratori domestici speravano in un rinnovo del contratto. L’accordo introduce, oltre le ... Leggi su notizieora

