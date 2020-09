‘Ccezionale | Sandro Piccinini torna a fare l’opinionista sportivo in tv

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 11 settembre 2020) Era uno dei volti più amati del calcio raccontato in televisione. E l’amore è aumentato a dismisura in questi anni di assenza. Due anni fa, chiuse la sua esperienza pluriennale a Mediaset, con la sua ultima telecronaca in occasione della finale dei mondiali di calcio del 2018. Adesso, però,è pronto are in pista e a deliziare gli spettatori con sciabolate morbide e sciabolate tese a seconda dei casi e delle serate. LEGGI ANCHE >minuto per minuto, sciabolata per sciabolataa Sky dopo i suoi due anni sabbatici Il giornalista farà l’opinionistanel salotto di Fabio Caressa a Sky: il direttore della sezione sportiva dell’emittente di Rupert Murdoch, infatti, ...