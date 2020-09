Cavallino: incendio nella discarica Dall'alba (Di venerdì 11 settembre 2020) Un incendio Dalle cause incerte è divampato questa notte alle 3 circa in un’area della discarica di Cavallino in località Le Mate. In particolare il rogo si è sviluppato in una zona coperta utilizzata per stoccare rifiuti. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l’area ed evitare rischi di propagazione delle fiamme. Le cause del rogo sono ancora tutte da accertare. (leccesette.it) L'articolo Cavallino: incendio nella discarica <small class="subtitle">Dall'alba</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

