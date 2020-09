Casting Miss Italia | 35 promosse a Segrate

(Di venerdì 11 settembre 2020) Milano, 11 settembre 2020 - Il David Lloyd " Malaspina di San Felice diha ospitato uno spettacolaredi. Si sono presentate in 69 , passando più volte e con svariati look ...

colasantofabri : @nadiamoriarte1 foto del casting miss veneto:tutte le candidate hanno un fiore in mano tranne tu perché Nadia sei t… - tomhaze7 : RT @nadiamoriarte1: ?? CASTELLO DI ROMEO E GIULIETTA. #NADIAMORI Ospite e giudice al Casting. Per la prossima fashion week di Milano. Concor… - milanomagazine : Miss Italia Lombardia, primo casting regionale milanese, il 10 settembre al Malaspina - - asiaazzz : RT @caroogna: vorrei avere l’autostima di alcune mie compagne di classe che si sono iscritte ai casting di miss mondo - caroogna : vorrei avere l’autostima di alcune mie compagne di classe che si sono iscritte ai casting di miss mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Casting Miss

Il Giorno

Milano, 11 settembre 2020 - Il David Lloyd – Malaspina di San Felice di Segrate ha ospitato uno spettacolare casting di Miss Italia. Si sono presentate in 69, passando più volte e con svariati look ...Domani, giovedì 10 settembre, alla Terrazza Malaspina di San Felice di Segrate è in programma un grande casting di Miss Italia per le ragazze della Lombardia. Almeno 80 fanciulle verranno esaminate da ...