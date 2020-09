Cassazione: ok allo stop della prescrizione per coronavirus (Di venerdì 11 settembre 2020) prescrizione ferma anche per i "vecchi" reatistop alla prescrizione: a prevederlo è l'art. 159 c.p.Come valutare il principio di irretroattivitàcoronavirus: la sospensione è del processoprescrizione ferma anche per i "vecchi" reatiTorna su La sospensione della prescrizione durante l'emergenza sanitaria da coronavirus può anche comportare la condanna di un evasore fiscale che ha commesso il reato prima dell'emanazione del decreto legge n. 83/2020, che, se tale sospensione non avesse operato, avrebbe potuto contare proprio sulla prescrizione per "salvarsi": la Corte di Cassazione, in proposito, non ha dubbi e, in tal senso, basta leggere la sentenza n. 25433/2020 qui sotto allegata. ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Cassazione: ok allo stop della prescrizione per coronavirus: Prescrizione ferma anche per i… - RedsAndev : “gravi indizi di colpevolezza” del reato contestato erano stati ravvisati “nell’induzione allo scambio di foto erot… - ginugiola : RT @Open_gol: «Gravi indizi di colpevolezza nell’induzione allo scambio di foto erotiche, nella conversazione su pregresse esperienze sessu… - LemmeMatteo : RT @Open_gol: «Gravi indizi di colpevolezza nell’induzione allo scambio di foto erotiche, nella conversazione su pregresse esperienze sessu… - ItamCardin : RT @Open_gol: «Gravi indizi di colpevolezza nell’induzione allo scambio di foto erotiche, nella conversazione su pregresse esperienze sessu… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione allo Cassazione: ok allo stop della prescrizione per coronavirus Studio Cataldi Cassazione: ok allo stop della prescrizione per coronavirus

Per la Corte non deve ritenersi incostituzionale la sospensione della prescrizione per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 18/2020 Prescrizione ferma anche per i "vecchi" reati S ...

I ristoratori: «L’affitto alto? Intervenire tocca allo Stato»

Una sentenza che costituisce un precedente e che farà molto discutere. Dopo che il Tribunale civile ha concesso una riduzione dell’affitto causa Covid al ristoratore di «Clotilde» in piazza Cardelli, ...

Per la Corte non deve ritenersi incostituzionale la sospensione della prescrizione per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 18/2020 Prescrizione ferma anche per i "vecchi" reati S ...Una sentenza che costituisce un precedente e che farà molto discutere. Dopo che il Tribunale civile ha concesso una riduzione dell’affitto causa Covid al ristoratore di «Clotilde» in piazza Cardelli, ...