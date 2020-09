Caso Zaniolo, i fisioterapisti chiedono una nuova alleanza per proteggere i campioni (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – “Quando c’è di mezzo la salute non sono possibili scorciatoie. Lo abbiamo vissuto durante il lockdown a causa del Covid.19 e in ambito sportivo mi permetto – da presidente del Gruppo di Interesse Specialistico in Fisioterapia Sportiva di AIFI – di fare la stessa considerazione a seguito del nuovo incidente a Nicolò Zaniolo. Molteplici sono state in questi giorni le reazioni sportive, cliniche e popolari che ha suscitato. Reazioni che ci interrogano e ci pongono delle domande che intrecciano il profilo professionale con quello sociale e sportivo”. Inizia così la lettera aperta ai media, agli sportivi ed alle società firmata da Andrea Piazze, presidente del Gruppo di Interesse Specialistico in Fisioterapia Sportiva in seno all’Associazione Italiana Fisioterapisti-AIFI. Leggi su dire

