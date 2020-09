Caso Willy, Ferragni contro la stampa: “Parlano del mio credo politico e non di un brutale omicidio” (Di venerdì 11 settembre 2020) Caso Willy, Chiara Ferragni è stata attaccata dai media dopo un post sui social riguardo all’omicidio di Colleferro. Ecco come si difende Il Caso Willy è un fatto di cronaca che ha lasciato tutti senza parole. Anche molti vip hanno dedicato un momento per commentare, inviare un messaggio di cordoglio per un evento così grave … L'articolo Caso Willy, Ferragni contro la stampa: “Parlano del mio credo politico e non di un brutale omicidio” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

NicolaPorro : Quello che è successo al povero #WillyMonteiro è inaudito. La violenza alla stato puro, la bestialità di quattro co… - fanpage : #Colleferro Omicidio Willy, per uno dei ragazzi fermati non era il primo caso di violenza - KimfoxRoby : RT @CesareSacchetti: Il primo è Filippo. Aveva 24 anni ed è stato massacrato in una rissa. Il secondo è Willy. Aveva 21 anni ed è stato mas… - OmoFelix1 : RT @CesareSacchetti: Il primo è Filippo. Aveva 24 anni ed è stato massacrato in una rissa. Il secondo è Willy. Aveva 21 anni ed è stato mas… - antoniomichel25 : RT @CesareSacchetti: Il primo è Filippo. Aveva 24 anni ed è stato massacrato in una rissa. Il secondo è Willy. Aveva 21 anni ed è stato mas… -