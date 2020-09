Caso Willy, cambia l’accusa per i quattro indagati: omicidio volontario (Di venerdì 11 settembre 2020) cambia il campo di imputazione per i quattro arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni massacrato di botte a Colleferro mentre cercava di sedare una rissa. Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia sono ora accusati di omicidio volontario, non più di omicidio preterintenzionale. La decisione è stata presa sulla base dell’autopsia dalla Procura di Velletri. “Finché non mi mandano nulla dalla Procura per me resta ancora omicidio preterintenzionale”, ha commentato all’Adnkronos Massimiliano Pica, avvocato dei fratelli Bianchi e di Pincarelli. “Non sapevo di questo cambio di imputazione – ha spiegato – ma in base all’autopsia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 settembre 2020)il campo di imputazione per iarrestati per l’diMonteiro Duarte, il giovane di 21 anni massacrato di botte a Colleferro mentre cercava di sedare una rissa. Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia sono ora accusati di, non più dipreterintenzionale. La decisione è stata presa sulla base dell’autopsia dalla Procura di Velletri. “Finché non mi mandano nulla dalla Procura per me resta ancorapreterintenzionale”, ha commentato all’Adnkronos Massimiliano Pica, avvocato dei fratelli Bianchi e di Pincarelli. “Non sapevo di questo cambio di imputazione – ha spiegato – ma in base all’autopsia ...

